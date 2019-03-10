Son rötuşları attı

ASIL mesleği ziraat mühendisliği olan sanatçı Şule Ağayar, sanat aşkı sayesinde Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden de mezun oldu. Devlet Resim ve Heykel Yarışmaları'nda 4 ödül alan Ağayar'a, şubat ayı içinde de Antalya Rotary Kulübi tarafından 'Yılın Sanatçısı Meslek ve Başarı Ödülü' verilmişti. Sanat ve Tasarım Dalı'nda yüksek lisans da yapan sanatçı Şule Ağayar, bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Ankara Çağdaş Sanat Fuarı'na katılacak. Fuarda sergilenecek yağlıboya çalışması 10 özgün esere son rötuşları atan Ağayar, "Katıldığım fuarlarda yaşadığımız güzel Antalyamızı temsil etmekten mutluyum, guruluyum" dedi.