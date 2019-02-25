'Sihirli Dünya' tekrar sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 'Sihirli Dünya' adlı çocuk oyununu yoğun istek üzerine 5 Mart'ta yeniden sahneleyecek.

'Sihirli Dünya' tekrar sahnelenecek
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ANTALYA DOB, Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan Sihirli Dünya adlı oyun, 5 Mart Salı günü saat 11.00'de yoğun istek üzerine tekrar sahnelenecek. Reyhan Süme tarafından sahneye konulan ve müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait. Amacı çocuklara çoksesli müziği tanıtarak, evrensel müziği, operayı ve baleyi sevdirebilmek olan interaktif eserde, solist sanatçılar Erdi Can Aybaş, Heyecan Gizem Yakan, Işılay Meriç Karataş, Müge Günaydın, Müge Yıldıran, anlatıcılar Selahattin Denizsümüren ve Enis Ok, anne Tuğçe Oğuzülgen, piyanist Yücel Yalçın, orkestra sanatçıları Deniz Karapaça, Arya Böler, Pınar Cumbul, Esin Erdoğan, Hüseyin Koç ve repetitörlüğünü Buket Tüzün'ün yaptığı Antalya DOB çocuk balesi sahneye çıkacak. Eserin 5 TL olan biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletiva.com internet adresinden de temin edilebilir.

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