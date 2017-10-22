Şermin Yaşar Alanyalı sevenleriyle buluştu

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nun tıklım tıklım dolduran Yaşar hayranları, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e de gerçekleştirdiği organizasyonlar nedeniyle sevgi gösterisinde bulundu.

Konferans öncesi bir açılış konuşması yapan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eğitime verdikleri öneme dikkat çektiği konuşmasında rakamlarla bugüne kadar gerçekleştirilen rekor sayıdaki etkinliği dile getirdi.

Bugüne kadar 20 binin üstünde sertifika dağıttıklarını hatırlatan Şahin, Doğan Cüceloğlu, Aşkım Kapışmak, Necmettin Nursaçan ve daha birçok önemli ismi Alanya’da sevenleri ile buluşturduklarını söylerken, yeni dönemde de bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini müjdeledi.

Anne olmanın önemine dikkat çeken Başkan Şahin, “Annelik zor meslek. Kutsal bir olgu. Hele çalışan anneler var ki onları zaten takdir etmemek mümkün değil. İş dünyasında da çok başarı hikayelerine şahit oluyoruz kadınlarımızın. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de kadınlara verdiği öneme binayen dünyada en önce seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına verdi. Buradan Ata’mızı da saygıyla yad etmek istiyorum. Bugün sizleri çok kıymetli bir kadın yazarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Şermin Yaşar hanımefendi bilgi ve tecrübelerini siz hayranları ile paylaşacak. Ben kendisine bizleri kırmayıp geldiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca eğitim danışmanımız sayın Gökcen Nazifoğlu’na, eğitim komitemizin üyeleri Fatma Taşpınar ve Mustafa Irmak arkadaşlarıma da katkıları için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Şahin’in konuşmasının ardından söz alan Yaşar, verdiği örneklerle çocuk yetiştirilmesindeki hassas noktalara dikkat çekti.

‘PAYLAŞIMCI OLUN’

Ebeveynleri çocukları ile doğumdan hemen sonra sıkı bağlar kurmaları gerektiğini önemle vurgulayan yazar Şahin, ”Çocuğun zihinsel gelişimi ilk altı yıl içinde oluşuyor. Bunun yüzde 90’ını 1 ile 6 yaş arasında gerçekleşir. Bu yüzde 90’ın da yüzde yetmişi 3 ile 6 arasında oluşuyor. Bu bakımdan çocuklarınız küçükken onlarla bol bol zaman geçirin, onların zihinsel gelişimine katkıda bulunun” dedi.

‘EVİNZDE OYUN ALANLARI OLUŞTURUN’

“Evinizi zenginleştirin. Dışarıdan hediye yerine kendiniz yapın” diyen Yazar Şahin, “Örneğin masanızı ters çevirin ve örtü ile çadır haline getirin. Başka başka mobilyalarınızla farklı oyun alanları oluşturup çocuğunuzla oynayın. Bunları yaparsanız aranızdaki sosyal ve duygusal bağları güçlendirmiş, çocuğunuzun zihinsel gelişimine katkı yapmış olursunuz” diye konuştu. Çocukları birer birey olarak görmenin de önemini dile getiren Yaşar, “Bazı çocuklara soru sorulduğunda annesi veya bakan kişi cevap veriyor. Çocuğa söz hakkı tanıyın. Büyüyünce ne olacağı sorusuna bırakın kendi cevap versin. Lafını bölmeyin, yerine konuşmayın” diye konuştu. Çok sayıda örnekle çocuk yetiştirmenin inceliklerine vurgu yapan Yaşar ayrıca, suyun her insanda olduğu gibi çocuklarda da olumlu psikolojik etkileri olduğunu dile getirerek, “Çocuğunuz suyla haşır neşir olsun. Bol bol yüzmeye götürün hatta yıkanmasını sağlayın. Yararlarını göreceksiniz” dedi.