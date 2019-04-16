Sanatçıları buluşturan sergi

SALİH Yön Sanat Galerisi'nde keman dinletisi eşliğinde açılan serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, galeri sahibi Salih Yön ile katılımcı sanatçılar alkış eşliğinde kesti. Sergiye farklı il ve ilçelerden 22 ressam, rölyef, minyatür, çini, ebru, seramik ve heykel sanatçısı eserleriyle sergiye destek verdi. Ressam Salih Yön, Antalya Sanatçılar Buluşması'nı 7 yıl önce başlattıklarını, iki yıl önce de ulusallaştırdıklarını belirtti. Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz da '7'nci Geleneksel Ulusal Antalya Sanat Buluşması'na katılan sanatçıları kutladı. Sanatçı ve sanatseverlerin yoğun ilgisini gören ve 40 eserin yer aldığı sergi, 21 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.