Oyuncular askıda

Meryem KANBEROĞLU

2019-2020 tiyatro sezonunda Çocuklardan Çocuklara Tiyatro Projesi kapsamında oynanacak yeni oyun, ‘Yağmur Taşı’nda görev alacak çocuklar belirlendi. Sonuçlar dün Alanya Kültür Merkezi'nde askıya çıktı. 7-12 yaş arası sanata ilgi duyan yaklaşık 150 çocuğun katıldığı oyunculuk kursu seçmeleriyle ilgili bilgi veren Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Tüm çocuklarımız yeteneklidir. Her çocuğun kendine özgü yeteneği, sanata ilgisi ve yatkınlığı vardır. Bu yılki yeni oyunumuz ‘Yağmur Taşı’ için cumartesi yapılan seçmelerde belirlenen 22 çocuğumuzla yola devam edeceğiz. Seçmelerde sadece oyundaki karakterlere uyan çocuklar, Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncu-yazar Nilbanu Engindeniz ve Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Esra Tığlı Kutertan’ın önderliğinde çocuklardan oluşan 7 kişilik jüri tarafından seçilmiştir. Tüm çocuklarımız sonuçta teker teker farklı yetenek ve özelliğe sahiptir" dedi.