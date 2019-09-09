Oyuncu seçmeleri haftaya

SEÇMELERE, 7-12 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek. Seçmelerden sonra düzenlenecek kurslarda ise Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü Çocuk Birimi Sorumlusu oyuncu-yazar Nilbanu Engindeniz tarafından, 2019-2020 tiyatro sezonunda çocuklara oyunculuk dersleri verilecek. Bir yıl sürecek eğitim ve prova çalışmalarının ardından, öğrenciler tarafından halka açık bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunculuğa ilgi duyan yetenekli çocuklar için kursların bir şans olduğunu hatırlatan Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, “Her yıl eylül ayında düzenlediğimiz oyunculuk kursu seçmelerini bu yıl tekrar yapıyoruz. Kurslarımız oyunculuğa ilgi duyan yetenekli çocuklarımız için bir şans. Sanata, tiyatroya ilgi duyan tüm aile ve çocukları bu seçmelere bekliyoruz. Ücretsiz olan kurslarımız çocuklarımız için önemli bir hizmettir” dedi.

Seçmeler, 28 Eylül Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi’nde, Nilbanu Engindeniz eşliğinde çocuklardan oluşan jüri tarafından gerçekleştirilecek.