Osmanlı tarihini anlattı

ALANYA Belediyesi Kültür Merkezi’nde devam eden 2. Alanya Kitap Günleri kapsamında kitap fuarına olduğu gibi söyleşilere de vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Dün öğleden önce düzenlenen söyleşi programına katılan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, konuklara Osmanlı’nın kuruluş tarihinden 622 yıllık imparatorluk dönemini özetledi. Osmanlı’nın fethettiği topraklarda yaşayan insanlara nasıl adalet dağıttığını, huzur ve hayat hakkı tanıdığını anlatan Şimşirgil, “Öğrencilere tarihimizi iyi bilelim. Uyanık olalım, vatanımıza sahip çıkalım. Ortadoğu’da yaşananlar hiç hayra alamet değil. Hainler bir milleti parçalamak için önce tarih, din, dil şuuruyla oynarlar, sonra da bunun ardından edep gelir” dedi.

‘OSMANLI BİZE HEP YANLIŞ ANLATILDI’

Osmanlı’nın bize yanlış anlatıldığını, yıllarca İngilizler tarafından hazırlanan tarihi okuduğumuzu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Uyanık olmalıyız. Bizlere yıllarca Osmanlı Sultanları hep kötü gösterildi. Çeşitli lakaplar takıldı. Sultan 2. Abdülhamit’e Kızıl Sultan denildi. Okullarda okutulan tarih kitapları aracılığıyla bir Osmanlı düşmanlığı oluşturulmaya çalışıldı. Halbuki Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethindeki adaleti hala tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.