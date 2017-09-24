O şehir, sanatın başkenti oluyor

SİNEMA sanatçıları ve kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirilecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası açılışı, aynı zamanda festivalin ilk etkinliği olacak. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'nı bir kez daha ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Sözlü, festivalle ilgili incelemelerde bulundu.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ

Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'nda ilk gün çok sayıda serginin açılışı da yapılacak. Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut Sinemanın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi, Ali Özgentürk En İyi Filmim Hayatım Sergisi, Dünden Bugüne Uluslararası Altın Koza Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri'nin açılışı ile ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü Atölye Çalışmaları saat 12.00'de eş zamanlı olarak Adanalılarla buluşacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ VE ETKİN FAALİYETLER

1 hafta boyunca faaliyet gösterecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası her gün saat 10'da açılacak, 23'te kapanacak. 16 üniversitenin sinema bölümlerine, kendilerini tanıtmak üzere yer tahsisi yapıldı. Türkiye'de sinema festivali yapan 15 şehrin katılımı da gerçekleşecek. Ayrıca şu ana kadar 18 film dağıtım şirketi Kültür Sanat Kasabası'nda yer almak üzere kayıt yaptırdı.

Yine ilk gün etkinlikleri arasında Adana Tiyatro Derneği'nin “Tiyatrolar Festivalde” başlığıyla gerçekleştireceği atölye çalışmaları, sinema makyöz ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokakta film müziği gösterileri, dans gösterileri ve canlı heykel şovları yapılacak.