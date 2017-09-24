Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102383
ALTIN
146.345
DOLAR
3.5155
STERLİN
4.7398
EURO
4.1762
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
'Utanma' nedeniyle de geç kalınıyor!
Bilim dünyası açıkladı: Kadınlar yatakta bunu istiyor
Kadınlar yatakta bunu istiyor
Gizli fıtığa dikkat
Gizli fıtığa dikkat
banner468

O şehir, sanatın başkenti oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali yarın (25 Eylül 2017 Pazartesi) başlıyor. Saat 10.30’da Atatürk Parkı’nda Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayacak festival programı, 11.45’te Sinema ve Kültür Sanat Kasabası’nın açılışı ile devam edecek

O şehir, sanatın başkenti oluyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Adana Film Festivali yarın (25 Eylül 2017 Pazartesi) başlıyor. Saat 10.30’da Atatürk Parkı’nda Atatürk anıtına çelenk konulması ile başlayacak festival programı, 11.45’te Sinema ve Kültür Sanat Kasabası’nın açılışı ile devam edecek

24 Eylül 2017 Pazar 17:47
O şehir, sanatın başkenti oluyor
banner404

SİNEMA sanatçıları ve kent protokolünün katılımı ile gerçekleştirilecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası açılışı, aynı zamanda festivalin ilk etkinliği olacak. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'nı bir kez daha ziyaret ederek, son durum hakkında bilgi aldı.

Başkan Sözlü, festivalle ilgili incelemelerde bulundu.

Başkan Sözlü, festivalle ilgili incelemelerde bulundu.

İLK GÜN ETKİNLİKLERİ
Sinema ve Kültür Sanat Kasabası'nda ilk gün çok sayıda serginin açılışı da yapılacak. Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut Sinemanın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi, Ali Özgentürk En İyi Filmim Hayatım Sergisi, Dünden Bugüne Uluslararası Altın Koza Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri'nin açılışı ile ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü Atölye Çalışmaları saat 12.00'de eş zamanlı olarak Adanalılarla buluşacak.

ef

BİRBİRİNDEN RENKLİ VE ETKİN FAALİYETLER
1 hafta boyunca faaliyet gösterecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası her gün saat 10'da açılacak, 23'te kapanacak. 16 üniversitenin sinema bölümlerine, kendilerini tanıtmak üzere yer tahsisi yapıldı. Türkiye'de sinema festivali yapan 15 şehrin katılımı da gerçekleşecek. Ayrıca şu ana kadar 18 film dağıtım şirketi Kültür Sanat Kasabası'nda yer almak üzere kayıt yaptırdı.
Yine ilk gün etkinlikleri arasında Adana Tiyatro Derneği'nin “Tiyatrolar Festivalde” başlığıyla gerçekleştireceği atölye çalışmaları, sinema makyöz ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokakta film müziği gösterileri, dans gösterileri ve canlı heykel şovları yapılacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaSinema Ve Kültür Sanat Kasabası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor
7 asırlık Osmanlı köyünün kapı tokmakları geçmişe götürüyor
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
'Tolkien, büyük oranda Türk kültüründen faydalandı'
Herakles Lahdi ziyarete açıldı
Herakles Lahdi ziyarete açıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim