Nobel Edebiyat Ödülü'nün 2017 yılı kazananı belli oldu!

2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu. Heyecanla beklenen 2017 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim Kazuo Ishiguro oldu.

''YENİ ŞİİRSEL İFADELER YARATTI''

Nobel Edebiyat Ödülü'nü geçen sene Bob Dylan kazanmıştı. İsveç Nobel Akademisi, Amerikan müzik geleneğinde 'yeni şiirsel ifadeler yarattığı' için Bob Dylan'ın Nobel Ödülü'ne layık görüldüğünü açıklamıştı.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ 6 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini ve bugün de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananı açıklandı. 6 Ekim Cuma günü Nobel Barış Ödülü'nü kazanan isim açıklanacak.

İşte 2017 yılında sahiplerini bulan diğer Nobel ödülleri:

2017 Nobel Tıp Ödülü, 2 Ekim'de ABD'li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi.

2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları üzerindeki çalışmalarıyla Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne'un oldu.

2017 Nobel Kimya Ödülü ise, geliştirdikleri 'çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu' ile Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'a takdim edildi.