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Neşet Ertaş Yöreler Renkler’de anıldı

Neşet Ertaş, ölümünün 5’inci yılında Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Yöreler Renkler Festivali’nde anıldı

Neşet Ertaş Yöreler Renkler’de anıldı

Neşet Ertaş, ölümünün 5’inci yılında Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği 3’üncü Yöreler Renkler Festivali’nde anıldı

26 Eylül 2017 Salı 13:13
Neşet Ertaş Yöreler Renkler’de anıldı
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MURATPAŞA Belediyesi’nin 1 Ekim pazar günü sona erecek 3’üncü Yöreler Renkler Festivali sahnesinde Yozgat’tan Çorum’a, Eskişehir’e İç Anadolu Bölgesi vardı. Kadim Dostlar ve Fatih Demirhan’ın sahne aldığı İç Anadolu Gecesi’nde, 5 yıl önce 74 yaşında hayata veda eden Neşet Ertaş anıldı. Yöreler Renkler sahnesinde Neşet Ertaş’ın, arkasında bıraktığı ’Cahildim Dünyanın Rengine Kandım’, ’Neredesin Sen’, ’Ah Yalan Dünyada’, ’Gönül Dağı’, ’Yazımı Kışa Çevirdin’ gibi eserleri seslendirildi.

Gecede Belediye Başkanvekili İbrahim Cephaneci, Neşet Ertaş’ın Anadolu’nun birliği, özlenen ortak nokta olduğunu belirterek, “Türküleri söylemeye devam ettiği sürece Karacaoğlan, Pir Sultan, Yunus Emre gibi gönüllerde yaşamaya devam edecek. Ertaş, yurdumuzun doğusundan batısına herkesin sevdiği türkülerini benimsediği ortak değerimizdir” diye konuştu.

Cephaneci, konuşmasının ardından katılımcı derneklere plaketlerini takdim etti. Plaket alan Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Bulut, Yöreler Renkler Festivali’nin Anadolu’nun bütün renklerini birarada topladığını belirterek, “Tıpkı güneşin şavkı gibi tıpkı gökkuşağının renkleri gibi ne güzel birbirimize karışmışız. Ne güzel bir birimize sarılmışız” dedi.

Yöreler Renkler’de İç Anadolu gecesi Demirhan’ın birbiri ardına seslendirdiği Neşet Ertaş türküleriyle sona ererken ayrıca ilkokul öğrencileri Kuzey Karlı ve Elif Eylül’e saz hediye edildi.

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Neşet Ertaş
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