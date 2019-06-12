Nazım Hikmet Antalya'da anıldı

TİYATRO Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin (TED-YAR DER) organizasyonuyla dernek bahçesinde gerçekleşen 'Türküler ile Nazım Hikmet'i Anma Gecesi'nin sunumunu emekli öğretmen ve tiyatro sanatçısı Fatma Sönmez yaptı. Nazım Hikmet, Ahmet Arif ile Orhan Kemal'in hayat hikâyelerini anlatan Fatma Sönmez, "Bu üç değer aşkın, kavganın, insanlığın aydınlarıdır" dedi. Daha sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin solist sanatçısı Tuncer Tercan Antalyalı türküseverlerle buluştu. Tercan, bağlaması eşliğinde Aşık Mahsuni Şerif, Âşık Veysel Şatıroğlu, Âşık Reyhani, Ruhi Su gibi pek çok ünlü halk ozanından türküler seslendirdi, bazı ozanlarla olan anılarını anlattı. Türkü severleri türküye doyuran sanatçı Tuncer Tercan yoğun alkış eşliğinde konserini sonlandırdı, TED-YAR DER Başkanı Adem Atar, Tercan'a çiçek vererek teşekkür etti.