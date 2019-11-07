Müzelere kış saati ayarı

YAZ turizm sezonunun kapanmasıyla birlikte 1 Kasım'dan itibaren müze ve ören yerleri kış saati uygulamasına geçti. Müze ve ören yeri ziyaret saatleri havanın erken kararması nedeniyle ziyaret sırasında olumsuzlukların yaşanmaması, ziyaretçi ve ören yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Kasım'dan itibaren 08.30- 17.30 olarak güncellendi. Nisan ayı sonuna kadar devam etmesi planlanan kış saati uygulaması Antalya Müzesi başta olmak üzere Atatürk Evi Müzesi, Alanya Müzesi, Alanya Atatürk Evi Müzesi, Side Müzesi, Noel Baba Müzesi, Aspendos, Perge, Phaselis, Olympos, Patara, Xanthos, Termessos, Myra, Symena, Alanya Kalesi ve Side Antik Tiyatrosu'nda geçerli olacak.