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Müzeler kenti Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın müzeler kenti olacağını belirterek, Antalya Cami Projesi'nin, Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacağını söyledi

Müzeler kenti Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın müzeler kenti olacağını belirterek, Antalya Cami Projesi'nin, Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacağını söyledi

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:41
Müzeler kenti Antalya
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ANİMDER) Geleneksel Pilav Günü'ne katıldı. Pilav gününde konuşan Başkan Türel, Antalya'nın kültür şehri olması yönünde çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye'nin en büyük cami inşaatı Antalya Ulu Camii'nde, temel kazılarının bitmek üzere olduğunu söyledi. Başkan Türel, “Antalya Ulu Camii Külliyesi aynı zamanda bir tür İslam Sanatları Müzesi olacak. Mimari özellikleriyle ve içerisindeki Türk İslam Sanatları Müzesi ile kentin kültür ve turizmine katkı sağlayacak. 9 farklı müze çalışmasını Antalya'da yürütüyoruz. Antalya bir taraftan tarihini, kültürünü, geleneğini, inancını yaşayacak ve yaşatacak, diğer taraftan da gençliğini bilimle, sanatla, kültürle, maneviyatla buluşturmaya devam edecek. En önemli hayallerimden birisi bir gün Antalya'ya gelen turistlerin bu camimizi ve Türk İslam Sanatları müzesini görmek için sıraya girmesi. Medeniyetimizi ve zenginliğimizi görmesidir dedi.
GERÇEK MÜSLÜMAN SEVGİ İNSANIDIR
Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri dünyaya İslam dinini El Bab, El Kaide ve DAEŞ gibi ne olduğu belirsiz terör örgütleri ile tanıtmaya çalışıyor. Birileri güzel dinimizi istismar edip eğitim hizmetleri görüntüsü ile ihanet içerisine girdi. Oysa gerçek Müslüman karıncayı incitmeyecek bir sevgi insanıdır. İşte bunu şimdi İslam Medeniyetleri Müzesi'nde Antalya'ya gelen şereflendiren yabancı misafirlerimize de göstereceğiz."
HAYAT BİZE BİR EMANET
Konuşmasında gençlere de seslenen Başkan Menderes Türel, "Farabi, Halis Bin, Biruni, İbn-i Aydın, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina hangisini sayalım. Onlar olmasaydı batı olmazdı. Şimdi sizin yeniden o medeniyet ışığını hep birlikte yakacağımıza olan inancımızı ifade ediyor. İlimde, fende, felsefede ileri gitmeyen bir millet inancını koruyamaz. Buradan sevgili genç kardeşlerimize seslenmek istiyorum; sizlere güveniyoruz, sizleri seviyor ve sizlere güzel bir Antalya emanet etmek için gayret ediyoruz. Hayat bize bir emanet. Bu vazifelerimiz de bize bir emanettir makamlar değil. İbadet eder gibi çalışmak hizmet etmek önemlidir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyeMenderes TürelAntalya
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