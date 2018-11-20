Mutfak Mirası Ağı büyüyor

HATAY, Defne Belediye Başkanı Dr. İbrahim Yaman’ın daveti ile Defne’ye giden Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Koordinatörleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, gıda mühendisi Zeynep Kiriş ve Culinary Heritage Europe Avrupa Koordinatörü Niclas Fjellström şehrin kanat önderlerine sistem ile ilgili sunumlar yaptı. Mutfak Mirası sisteminin Türkiye’deki ilk lisans sahibi olarak katılan Alanya Belediyesi ekipleri toplantıda mutfak mirası sisteminin gereklilikleri aktarılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Avrupa Koordinatörünün üyelik şartları ve izlenmesi gereken yollar hakkında verdiği bilgilerin arkasından Alanya mutfak mirası ekibinin 4 yıllık süreçte yaptığı çalışmaları ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.