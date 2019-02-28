'Mor Çığlık'ta heyecan dorukta

Tiyatro Emekçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TED-YAR DER) Tiyatro Topluluğu'nda yeni yılın ilk oyunu 'Mor Çığlıklar Sığınağı' adlı eserde dekor ve kostümlü prova çalışmalarına başlandı.

'Mor Çığlık'ta heyecan dorukta
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MURATPAŞA Belediyesi Kültür Salonu'nda 7 Mart Perşembe saat 20.00'de prömiyeri gerçekleşecek 'Mor Çığlıklar Sığınağı'nda kalabalık bir kadro rol aldı. Devlet Tiyatrosu'ndan emekli sanatçı ve TED-YAR DER Başkanı Adem Atar ile Ayşin Sümbül'ün oyunlaştırdığı eser, 'Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanıyor. Dekor ve kostümlü prova çalışmalarına başlanılan, aralıksız devam eden eserde 'Kadın Sığınma Evi'nde kalan çocuk gelinlerin, baba evinde ve evlilik yaşamlarında taciz ve tecavüze uğramış, eşlerinden sevgi yerine şiddet görmüş kadınların iç açıcı olmayan dramatik yaşam öyküleri anlatılıyor.

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