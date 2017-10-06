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Manavgat’ta Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin işbirliği ile düzenlenecek olan 3.Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun açılışı Salı günü yapılacak

Manavgat’ta Taş Heykel Sempozyumu başlıyor

Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin işbirliği ile düzenlenecek olan 3.Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun açılışı Salı günü yapılacak

06 Ekim 2017 Cuma 17:57
Manavgat’ta Taş Heykel Sempozyumu başlıyor
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MANAVGAT Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 9-29 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 3. Manavgat Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nun açılışı 10 Ekim 2017 Salı günü saat 11.00’de Yukarıpazarcı Mahallesi ırmak kıyısında yapılacak. Bu yıl 3’üncü defa Manavgat halkı ile buluşacak olan Heykel Sempozyumu’nda heykeltıraşlar 20 gün boyunca eserlerini üreterek Manavgat halkına armağan edecek.

Sempozyuma bu yıl 6’sı Türk, 6’sı yabancı olmak üzeri toplam 12 sanatçının katılacağı belirtildi. Akdeniz Üniversitesi ve Manavgat Belediyesi arasında tarafların yükümlülüklerini belirlemek amacıyla hazırlanan protokol, geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Osman Eravşar arasında imzalanmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Manavgat’ta kültür ve sanata her zaman önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. Amacımız Manavgat’ın marka değerini güçlendirirken sanatın büyüleyici ve etkili gücünden yardım almaktır. Çok değerli heykeltıraşlarımızı kentimizde ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Manavgat’ımıza ve bizlere verdikleri önem ve destek nedeniyle üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesine ve öğretim üyelerine çok teşekkür ediyorum. Tüm Manavgat halkını 3’üncü Uluslararası Taş Heykel Sempozyumumuzun açılışına davet ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ManavgatAntalyaTaş Heykel Sempozyumu
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