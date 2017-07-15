Liv Tyler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ailesi ve çocuklarıyla gezen Amerikalı oyuncu Liv Tyler'a iki rehber bilgi verdi.
Tyler, üzerinde isminin yazdığı cep telefonuyla antik kentin bol bol fotoğrafını çekti.
Liv Tyler ve ailesi, ziyaretin ardından Selçuk ilçesinden ayrıldı.
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