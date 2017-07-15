Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Liv Tyler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Liv Tyler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

Liv Tyler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Liv Tyler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:54
Liv Tyler Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti
banner404

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ni ailesi ve çocuklarıyla gezen Amerikalı oyuncu Liv Tyler'a iki rehber bilgi verdi.

Tyler, üzerinde isminin yazdığı cep telefonuyla antik kentin bol bol fotoğrafını çekti.

Liv Tyler ve ailesi, ziyaretin ardından Selçuk ilçesinden ayrıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Liv TylerEfes Antik Kenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı
Manavgatlı kadınlar yarıştı
Manavgatlı kadınlar yarıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim