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Kuşdili Festivali

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de 20’incisi düzenlenen Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Kuşdili Festivali

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de 20’incisi düzenlenen Kuş Dili Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu

23 Temmuz 2017 Pazar 17:56
Kuşdili Festivali
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ÇANAKÇI Belediye Başkanı Tuncay Kasım, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kuşdilinin Türkiye ve bölgeleri için kaybedilmemesi gereken bir kültür olduğunu söyledi. Kasım, ''Bu kültürü gelecek nesillere aktarmak yöre insanları olarak öncelikle bizim olduğu kadar herkesin görevidir. Bizim için çok önemli ve özel bir etkinliği yaşatmak adına düzenlenen bu festivalin uzun yıllar devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi.

Kuşdili Festivali’nin Türkiye sınırlarını aşması için çalışmalar başlatıldığını ifade eden Kuş Dilini Tanıtma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Köçek ise, “Kuşdili Festivali'nin yalnızca yöremizde değil, Türkiye’nin sınırları dışında ve hatta dünyada tanınan bilinen bir festival olması için UNESCO nezdinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kuşdilinin Somut Olmayan Kültürel Miraslar içerisine alınmasını sağlayacağız. Bugün burada Kültür Bakanlığı tarafından gelen ekip kuşdili ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kadınlar ve erkekler kategorisinde kuşdili ile haberleşme yarışması düzenlendi. Yarışmada erkekler kategorisinde Mehmet Köçek-Mahmut Civelek, kadınlarda ise Esma Kozalak-Güller Kozalak çifti birinci oldu. Yarışmada birinci olanlara çeyrek altın hediye edildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, halk oyunları gösterileri ve mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi. 

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KuşdiliFestivalçanakçıKuşköy
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