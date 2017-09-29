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'Kurtlar Vadisi Vatan'ın Köln galasına yoğun ilgi

Başrol oyuncusu Şaşmaz, "Filmi 10 yıl önce Almanya yasaklamak istedi, şimdi Hollanda'dan bu tür haberler alıyoruz. Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa'dan demokratik olarak söz ediyorlar." dedi

'Kurtlar Vadisi Vatan'ın Köln galasına yoğun ilgi

Başrol oyuncusu Şaşmaz, "Filmi 10 yıl önce Almanya yasaklamak istedi, şimdi Hollanda'dan bu tür haberler alıyoruz. Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa'dan demokratik olarak söz ediyorlar." dedi

29 Eylül 2017 Cuma 08:50
'Kurtlar Vadisi Vatan'ın Köln galasına yoğun ilgi
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ALMANYA'NIN Köln kentinde düzenlenen "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galasına ilgi yoğun oldu.

Cinedom Köln'de gerçekleştirilen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izlediler.

Filmin gösterimi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Necati Şaşmaz, yaklaşık 10 yıl önce Kurtlar Vadisi'ni Almanya'nın yasaklamak istediğini, bugün ise Hollanda'dan bu tür haberler aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyin olabileceğini pek sanmıyorum. Avrupa'dan demokratik olarak söz ediyorlar, bakalım demokratik olup olmadıklarını göreceğiz." dedi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi hayranlarına da seslenen Şaşmaz, dizinin ismini "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak değiştirdiklerini, önümüzdeki günlerde tekrar televizyon ekranlarına döneceklerini müjdeledi.

Kurtlar Vadisi Vatan çekimlerinde en çok aksiyon sahnelerinde zorlandıklarını kaydeden Şaşmaz, "Aslında aksiyon sahneleri çekmeye çok alışığız. Ancak bu sefer 700 kişilik bir ekiple bu kareografiyi kurmak biraz zor oldu. Sağolsunlar oyuncu arkadaşlar, figürandan dublörüne kadar Polat Alemdar'ı yani beni tanıdıkları için komutlara çok güzel uydular ve filmde de bu aksiyonun etkisini göreceksiniz, çok güzel oldu ama bunu oluşturabilmek zor oldu." şeklinde konuştu.

Gösterimin ardından sinema sahnesine çıkan film ekibi, seyircilerle birlikte öz çekim yaptı.

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Kurtlar Vadisi VatanKöln GalasıAlmanyaNecati şaşmaz
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