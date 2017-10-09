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Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

Yalancı karabiberden kara mürvere, sahil sekoyasından Japon kirazına kadar binlerce ağaca yuva olan Kültürpark'ın eşsiz bitki örtüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliğiyle bir kitapta toplandı.

Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu

Yalancı karabiberden kara mürvere, sahil sekoyasından Japon kirazına kadar binlerce ağaca yuva olan Kültürpark'ın eşsiz bitki örtüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin işbirliğiyle bir kitapta toplandı.

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:19
Kültürpark’ın ağaçları kitap oldu
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İKİ yıllık çalışma kapsamında 44 familyadan 86 cinse ait 117 türde endemik ve egzotik bitki, 10 bin kare fotoğrafla kayıt altına alındı.


Kültürpark’ın Ağaç, Ağaççık ve Çalıları” adını taşıyan kitap, araştırmacılar için de önemli bir kaynak oluşturacak.

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Anahtar Kelimeler:
KültürparkİzmirAğaç
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