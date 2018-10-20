Kitap önerisi

Hasret Baş Bafra

​​​​​​HERKESE merhaba!

Yine her zaman olduğu gibi şimdi kitabımı seçerek başlıyorum. Size yazarken şekilleniyorum, yeşeriyorum, çiçekler açıyorum. Kitaplar hakkında konuşmaktan yazmaktan hiç usanmayacağım herhalde. Yıllar önce çıkmıştı ‘Ferrari’sini Satan Bilge’. O zaman da kitaplarla çok haşır neşirdim. Fakat bir türlü elim gitmedi almaya. Her gördüğümde ölesiye merak ettim. Araştırdım.

Kitap için eleştiriler çok iyiydi. Ama hayatımızın her anında bizi fırıldak gibi parmağında çeviren, o engellenemeyen güç, nasip bugüneymiş. Aradan 10 yıl geçti... Kitap kişisel gelişim kitabı gibi. Ama hiç bu kadar sürükleyen bir kişisel gelişim kitabı görmemiştim (Ki kişisel gelişim kitaplarını pek sevmem zaten).

Lakin bu kitap için durum gerçekten böyle değil. Öncelikle konu konu ilerlemiyor. Merak her zaman ön planda kalmış. Roman havasında. Okuduğunuz her satıra ölesiye inanıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz keşmekeşten çıkıp gitmek istiyorsunuz. Gitmek... Nereye olduğu önemli değil. Huzura kavuşmuş bir insanı okuyorsunuz. Arınmış. Ne aradığını bilmeden, bulmuş. Huzur. Tatmin.

Her bir sayfada kendi içinize yöneleceksiniz. Hayatımda meğer ne kadar geri planda kalmışım? Önce eşim. Çocuklarım. Evim. Yemek. İş. Giyim. Barınma. Arkadaşlar...

Ya ben nerdeyim? Bunların hepsi hayatımızı oluşturan bir bütün gibi görünse de, ben kitabı okuyunca utanç hissettim. Ve bu duyguya paralel güç. Utanç gücü tetikledi. Hayallerim değişti. Hırslarım değişti. Varmayı planladığım nokta varmak istediğim yer miydi?

Bu güzel hafta sonu için umarım kasvetli olmamıştır. Yoksa kitap umut verici. Ben de bir çok aydınlanma noktası yarattı. Daha az uyudum. Daha çok sevdim. Daha çok kitap okudum. Hazzı ertelemekten vazgeçtim. Fedakarlık ne kadar güzel olsa da kendim için bir parça bencil oldum. Ben iç huzurumu arttırdıkça etrafımdakilere daha verimli oldum. Kendimden daha çok örnek vermek geliyor içimden lakin uzun uzun anlatmak ve sıkmak istemiyorum. Çenem açılınca susmak bilmiyorum. Aynı etki parmaklarımda da varmış meğer. Okuyun. Ne istediğinizi bulun. Güzel bir sonla bağlanmış bu kitap size çok şey katacak.

Hoşça kalın.!