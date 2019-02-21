Kırmızı Çizgi'de şiir gecesi

KIRMIZI Çizgi Okulları Fen ve Anadolu liseleri öğrencileri, 'Bir Şiir Bir Nota' adıyla hazırladıkları şiir gecesinde, 2 Mart'ta sahneye çıkacak. Şiir, şarkı ve türkülerin seslendirileceği gecede, öğrenciler hazırladıkları dans ve tiyatro gösterilerini de sahneleyecek.



GÜLAY SAHNEYE ÇIKACAK

Müzik öğretmeni Serdar Aydın ve klarnet sanatçısı Onur Sağlam'ın da sahneye çıkacağı gecede, sanatçı Gülay da en güzel türkü ve şarkılarını seslendirecek, öğrencilerle şiir okuyacak. Gülay, öğrencilerle düet yapacak. Kırmızı Çizgi Okulları Kurucusu Devrim Çetin Sunan, Muratpaşa ilçesinde 2015 yılında kurulan okulda hem ortaokul hem de lise bölümleri olduğunu söyledi. Bünyelerinde toplam 357 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Sunan, "Öğrencilerimiz hazırladıkları şiir dinletisiyle velilerinin yanı sıra diğer davetlilerle buluşacak. Onların kişisel gelişimine katkı koyacak bu gecede herkesi aramızda görmek istiyoruz" dedi. Kırmızı Çizgi Okulları öğrencileri 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi'nin Kültür Salonu'nda sahneye çıkacak.



