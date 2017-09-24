Kemer Rock Festivali sona erdi

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde düzenlenen rock festivali, Pentagram, Yüksek Sadakat, Can Gox, Niyazi ve Eski konserleriyle sona erdi.

Kındıl Çeşme Sahili'nde düzenlenen festivalin son gününde sahneye ilk olarak Can Gox çıktı. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan grup, sevilen parçalarını seslendirdi. Daha sonra sahne alan Yüksek Sadakat ise yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Filinta adıyla 1997'de kurulan ve 2004'de ismini Yüksek Sadakat olarak değiştiren grup, seslendirdiği şarkılarla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Grubun söylediği şarkılara zaman zaman sevenleri de eşlik etti.

Festival, Pentagram, Niyazi ve Eski konserleriyle sona erdi.

Öte yandan 3 gün süren festivale katılanların, yoga yaparak ve kültür sanat etkinlikleriyle yorgunluk attıkları belirtildi.

