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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sezon açılış konseri dün akşam gerçekleşti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sezon açılış konseri dün akşam gerçekleşti

24 Eylül 2017 Pazar 17:55
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açtı
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GRAND Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen sezon açılış konseri, İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan‘ın açılış konuşmasının ardından başladı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı şef Roberto Gianola yönetirken, solistler Evren Ekşi, Hale Soner ve Barbora Fritscher, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Richard Wagner ve Richard Strauss tarafından bestelenmiş önemli opera eserlerinden bölümler seslendirdi.

granpera

İDOB – ZORLU PSM İŞBİRLİĞİYLE ‘GALA KONSERİ’  
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Zorlu PSM işbirliğiyle gerçekleştireceği ‘Gala Konseri’ni de sanatseverlerle buluşturacak. Zorlu PSM’de 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de verilecek konserde Bizet, Verdi , Puccini, Donizetti ve Bellini gibi önemli bestecilerin operalarından oluşan repertuvarı, orkestra şefi Serdar Yalçın ve deneyimli solistler Aylin Ateş, Murat Güney, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos, Ayşe Sezerman ve Nazlı Deniz Süren sunacak.

devletoperabalesi

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Anahtar Kelimeler:
Dobİstanbul Devlet Opera Ve Balesi
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