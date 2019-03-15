Işıktan'dan sergi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi Fuayesi'nde açılan sergiye Güzel Sanat Fakültesi'nin akademisyen ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Figen Işıktan, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dijital iletişim çağında yaşama olan tepkilerini seramik forum üzerine baskı tekniğiyle resimsel olarak ortaya koydu. Sanatçı Işıktan, sergilediği çalışmalarında yaşam ve teknoloji ilişkisini de sorguluyor. Işıktan eserlerinde, insanın varoluşundan bu yana vazgeçemediği ölümsüzlüğü, yeni yaşam arzusuna teknolojinin çözüm önerilerini de seramik malzeme ile yorumladı. Marmara Üniversitesi'nden sanatta yeterlilik, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisansla mezun olan Figen Işıktan, halen Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğretim üyesi olarak görev yapıyor.