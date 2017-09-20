İlk ‘Altın Badem’ için geri sayım başladı

KÜLTÜR, sanat ve barış etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘1. Datça Altın Badem Yaşam Ödülleri' gecesinde sanat, kültür, sinema, televizyon ve müzik ve iş dünyasının en iyileri bir araya gelecek.

Yaklaşık 30 kategoride ödül kazanan ünlü isimler, 2 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.00'dan itibaren Datça Amfitiyatro'da olacak. Gecenin sunuculuğunu ise Yavuz Seçkin üstlenecek.