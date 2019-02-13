'İki Sevda, Dört Yürek' sergisi

ANTALYA Sanatçılar Derneği (ANSAN) Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan serginin kurdelesini Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, sergi sahibi ressamlar Hamiyet-Mustafa Köseoğlu, Özlem-Murat Oğuz birlikte kesti. Serginin açılış konuşmasını yapan ANSAN Başkanı Cahit Çakcıl, "Anlamlı bir günde yüreklerini ortaya koyarak anlamlı bir isimle sergi açan ve son çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan ressam çiftlerimizi kutluyorum" dedi. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz da Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü hatırlatarak, Türkiye'de ve Antalya'da sanatçıya ve sanata verilen önemin üzerinde durdu. Eserleri inceleyen Kaçmaz, ressamları alışmalarından dolayı kutladı.

AŞKA YASAK KOYANLARA

Ressam Mustafa Köseoğlu da "Bu güzel dört yürek, kendi sevdalarına, renklere olan sevdalarını da eklemiş ve bu güzel birlikteliği sevenlerle paylaşma yolunu seçmişlerdir. Bu anlamlı özel günü sanatla taçlandırmak üzere bu sergiyi gerçekleştirdik" dedi. Murat Oğuz ise serginin Köseoğlu-Oğuz çiftlerinin sevdası, aynı zamanda dört yüreğin tuval üzerinde ki renklerle olan tutkusu olduğuna vurgu yaptı. Oğuz, "Bu sergiyi tüm sevgililere ve de aşka yasak koyanlara karşı duranların onuruna açıyoruz" dedi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide ressam çiftlerin farklı tekniklerle üretilmiş 25 yağlıboya çalışması yer alıyor. Sergi, 16 Şubat Pazartesi gününe kadar açık kalacak.