Hürkuş Antalya semalarında

İKİNCİ Dünya savaşı sonrasında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün uçaklarıyla Antalya'da maden arama çalışmalarına katılan Vecihi Hürkuş'un Antalya ile ilgili bilinmeyen pek çok hikayesinin de anlatıldığı 'Bir Tayyareci Vecihi Hürkuş' adlı oyun, daha önce Döşemealtı Belediye Tiyatrosu Salonu'nda oynanmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. Vecihi Hürkuş karakterini canlandıran Murat Demirbaş, Vecihi Bey'in Antalya'da bulunduğu yıllarda ekibinde çalışan teknisyenlerden birinin rahmetli olduğunu ve cenazesini kaldırmak için bir tiyatro oyunu tertip ettiğini, bu parayla da teknisyeninin cenazesini kaldırıldığının oyunda sergilendiğini kaydetti. İçi vatan sevgisiyle dolu muhteşem kahramanlık hikayelerinin ancak bir kısmını oyuna sığdırabildiklerini belirten Demirbaş, onun hem çok zeki bir asker hem de gözü kara bir pilot olduğunu söyledi. Oyun, 17 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşacak.