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Hollywood’un ünlü filmleri Antalya’da çekilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı sinema şehri yapmak istediklerini belirterek, ‘10 bin dönümlük araziye film stüdyoları kuruyoruz. Proje hazır, yatırımcılar kapımızı çalıyor. Game Of Thrones'un yapımcıları 'Siz bitirin hemen gelip orada çekimlerimizi yapalım’ dediler" diye konuştu

Hollywood’un ünlü filmleri Antalya’da çekilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’yı sinema şehri yapmak istediklerini belirterek, ‘10 bin dönümlük araziye film stüdyoları kuruyoruz. Proje hazır, yatırımcılar kapımızı çalıyor. Game Of Thrones'un yapımcıları 'Siz bitirin hemen gelip orada çekimlerimizi yapalım’ dediler" diye konuştu

06 Ekim 2017 Cuma 14:06
Hollywood’un ünlü filmleri Antalya’da çekilecek
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "ABD ziyaretimizde film prodüksiyon firmaları ile görüşmeler gerçekleştirdik. Film platoları için 5 bin dönümlük bir yer ayırdık. Yıldız filmler Antalya'da çekilecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Film platoları ile ilgili yatırımcılar ile görüşmeler yapmak üzere Amerika'da bulundum. Cumhurbaşkanımızın katılacağı toplantıya film platolarının da katılacağı bilgisi geldi. Buraya katılan firmalar bizim Antalya'da yapmayı düşündüğümüz film stüdyosukonusunda haberdar oldukları için ziyarete eşlik ettim. Antalya'da film stüdyosu yapılması yönünde uzun zamandır çalışmalarımız var" ifadelerini kaydetti.

"DÜNYACA ÜNLÜ FİLMLER ANTALYA'DA ÇEKİLECEK"

Ziyarette film prodüksiyon firmaları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Türel, "Film üretimi yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek. Bunun Türkiye ekonomisine tanıtım olarak sağlayacağı katkının dışında çok ciddi bir artı değer sağlayacak. Tanıtım katkısını bir bütçe ile anlatabilmek çok zor. Dünyada çeşitli yerlerde çekilen yıldız filmler, projemiz gerçekleştiği zaman Antalya'da gerçekleşecek. Yönetmenlerin ve yıldız oyuncuların bir ayağı Antalya'da olacak" diye konuştu.

"GÖZLERİ FAL TAŞI GİBİ AÇILDI"

Film platosu projesinde hedefe adım adım yaklaştıklarını aktaran Türel, "Bu gelişmeleri dünyada çok yakından takip ediyor. Mevcut film stüdyolarının çevresinde bulunan araziler tükenmiş durumda. Türkiye'deki maliyetlerin düşük olması dünya sinema endüstrisini mutlaka Antalya'ya getirecektir. Yeter ki biz yolumuza devam edelim. Yatırımcılar bizimle Amerika'da görüşmek istediklerini söylediler. Görüşmelerimiz çok başarılı geçti. Yapmış olduğumuz sunumdan çok etkilendiler. EXPO 2016 açılışından sonra bu konuda tekrar görüşmek üzere yurt dışı ziyaretlerim olacak. Cumhurbaşkanımız projeyi sonuna kadar desteklediklerini ifade ettiler. Yatırımcı firmalar ile hiçbir fark gözetmeksizin görüşüyoruz. Film Platoları için 5 bin dönümlük bir yer ayırdık. Yabancı yatırımcılar bizim bu 5 bin sözünü duyunca gözleri fal taşı gibi açıldı" dedi.

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Son Güncelleme: 06.10.2017 14:20
Anahtar Kelimeler:
Sinema şehriMenderes TürelAntalyaHollywood
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