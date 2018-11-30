Heykeller görücüde

SEMPOZYUMUN kapanış törenine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Fatma Akyürek, Alanya belediyesi meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, oda başkanları, davetliler ve sanatçılar katıldı.

HEYKELLER GÖZ KAMAŞTIRDI

40 ülkeden 127 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyelerinin, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazanan 8 ülkeden 10 heykeltıraş, bir aylık sempozyum süresince, dev mermer blokları yontarak deniz ve deniz canlıları temalı sokak heykelleri yaptı.

‘ŞEHRİMİZ AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELİYOR’

15 yıldır istikrarla devam eden Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu sayesinde Alanya’nın adeta bir açık hava müzesine dönüştüğünü belirten Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 15.’sini organize ettiğimiz Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumumuz sona erdi. Yine muhteşem eserler ortaya çıkarken Şehrimiz adeta bir açık hava müzesine dönüştü. Birbirinden değerli eserlerin ortaya çıktığı 1 aylık sempozyum sürecinde gösterdikleri çaba ve sanatçı ruhlarını yansıttıkları eserler için bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Sempozyumun kapanış töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sempozyumdan çıkan heykellerin Şehirdeki park ve sosyal alanları süsleyeceğini söyledi.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öğrencileri heykel sanatı ve sanatçısıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyumun 1 günlük geleneksel workshop programında öğrenciler tarafından yapılan minik heykeller de görücüye çıktı. Yaşları 9 ila 14 arası değişen ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından yapılan özgün eserler, profesyonellerinki kadar ilgi gördü. Konuşmaların ardın sempozyuma katılan sanatçılara ve atölye çalışmalarına katılan öğrencilere belgeleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve davetliler tarafından takdim edildi.