Herkesin içinde tecavüz, dayak ve işkence

OweN isimli bir kullanıcı, sırp sanatçının bu en büyük işlerinden birini Twitter'da detaylıca anlattı. Sırf performans sanatçısı Marina Abramovic, 1960'larda ortaya çıkan ve bodyart yani vücut sanatı adı verilen akımın önemli temsilcilerinden birisi. Abramovic sanat için pek çok acı verici deneyimi tecrübelemiş, vücudunu kullanarak ürettiği performanslar ile oldukça ilgi çekici işlere imza atmıştır. Peki, Marino Abramovic kimdir? Ne iş yapıyor?

Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic, 1979 yılında Rhythm 0 adını verdiği bir gösteri sergiledi. Rhythm 0, hem gösteri esnasında olanlar hem de sonuçlarının gösterdikleri sayesinde sanat tarihinin en sarsıcı performanslarından biri oldu.

Kullanıcı, Marina Abramovic'in bu çılgın gösterisini şöyle anlatıyor: "1979 yılında o zamanlar henüz pek tanınmamış olan performans sanatçısı Marina Abramovic, gösteri sanatları tarihinin en unutulmaz, en konuşulan ve belki de en korkunç gösterilerinden birini gerçekleştirdi. Rhythm 0 adını verdiği bu gösteride, yaptığı şey aslında çok basitti: Olduğu yerde sabit durmak. Bunun yanı sıra gösteriyi izlemeye gelenlerin seçimine bırakılmış şekilde, bir masa üzerine birçok farklı eşya ve materyal yerleştirdi. Bu masada çiçekten çikolatalı keke, zincirden bıçağa kadar her türlü rastgele eşya bulunuyordu."





HAYATININ EN KÖTÜ GÜNÜ OLDU

"Tüm gösteri boyunca kadın, tıpkı cansız bir obje gibi pasif kalacaktı. Amacı aslında kendini yaşayan bir sanat eseri olarak empoze etmekti. Ancak 6 saat sürecek bu performans denemesinin hayatının en korkunç günlerinden birine dönüşeceğinden haberdar değildi."

BAŞTA HER ŞEY İYİ GİTTİ

"İlk başlarda izleyiciler oldukça nazik ve iyi niyetliydi. Kimisi masadaki gülleri kadının eline veriyor, kimi ona kek yediriyor bazıları ise saçlarını okşuyor onunla tokalaşıyordu. Ancak aradan zaman geçtikçe ve performans uzadıkça işin rengi değişmeye başladı."

BİR TOKAT İLE BAŞLADI

"İlk olarak izleyicilerden biri kadına hafif bir tokat attı. Abramovic'in gerçekten de hiçbir reaksiyon vermediğini far keden topluluktan bazıları kadına daha sert bir biçimde vurmaya başladı. Az önce kadının elini sıkan, ona gül uzatan insanlar karşılarında gerçekten savunmasız birinin olduğunu kavradıklarında şiddet eğilimi göstermeye başladılar. Ancak olaylar bununla da sınırla kalmadı."

ARKASINDAN CİNSEL TACİZLER GELDİ

"Kalabalıktan bir kişi silahı alıp kadının alnına dayadı. Daha sonra kadının vererek silahı boynuna dayamasını sağlayacak bir biçimde yerleştirdi. Bazıları kalemlerle kadının alnına boynuna yazılar yazmaya başladılar. Bunların ardından cinsel tacizler başladı."

ÇIRILÇIPLAK BIRAKTILAR

"Bazıları kadının kalçalarını, göğüslerini sıkıştırıyor, kimi onu öpüyor kimi ise yalayarak tükürüyordu! Sonunda kalabalık, kadının üzerindeki eşyaları makaslarla parçalayarak onu çırılçıplak bıraktı. Ancak bununla da yetinmediler. Kalabalıktan biri kadının karnını bıçakla çizdi ve diğerleri de bundan cesaret alarak onu takip etti. Elbiselerini parçaladıktan sonra, kadının her tarafını bıçaklarla çizmeye ve kadını belli belirsiz bıçaklamaya başladılar."



TECAVÜZ ETMEYE ÇALIŞAN OLDU

"Boyun kısmına çizik atarak kanamasını sağladıktan sonra burada kan emenler bile oldu. Bunun ardından kadını sağa sola cansız manken gibi taşıdılar bu esnada defalarca taciz ettikleri kadına, kalabalıktan bir adam masa üzerine yatırıp tecavüz etmeye çalıştı!"



GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI AMA DEVAM ETTİ

"Sonrasında sağduyulu birkaç kişinin önlemesiyle kalabalık bu fikirden vazgeçti ve kadının çıplak fotoğraflarını çekmeye, bazılarını da eline tutuşturmaya başladılar. Bu esnada kadın gözyaşları içindeydi ancak kalabalık onu bir obje olarak değerlendirme konusunda ısrarcıydı…"

BİR KADIN MÜDAHALE ETTİ

"Vahşileşen çoğunluğa rağmen kalabalık içinde bulunan bir grup insan bu durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Ancak cesaret edip bir eylemde bulunamadılar. Ta ki kalabalıktan çıkan bir kadın, Abramovic'in gözyaşlarını silip ona sarılana kadar… Kadının peşi sıra, sanatçıya yapılanlardan rahatsız olan azınlık grup, onu adeta bir koruma çemberine alarak, kıyafetlerini geri giydirdi, boynundaki yarayı kapattı, vücudundaki diğer kanayan kısımları bantla kapattı ve kadına sigara ikram ettiler."



SONUÇLAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

"Bir performans sanatından daha çok toplumsal bir deneye dönüşen bu olay, çoğunluğun birbirinden cesaret alarak içindeki kötülüğü kolayca ortaya çıkarabilmesine karşın, bu durumdan rahatsız olan iyi niyetli kişilerin aynı dayanışma cesareti gösterememesinin ya da bu konuda geç kalmasının nelere sebep olduğunu gözler önüne seriyordu."

KAÇIP GİTTİLER

"6 saat sonunda performans sona erdiğinde Abramovic, tekrar hareket etmeye başladığında, kalabalık korkunç biriyle yüzleşmişcesine oradan kaçıştı. Az önce çekinmeden işkence yaptıkları kişinin, tekrar bir birey formu kazanarak hareket etmesi kalabalığı dehşete düşürmüştü…"



MARİNA ABRAMOVİC KİMDİR?

Marina Abramoviç 70’lerden günümüze 40 senelik kariyerinde bedeninin sınırlarını zihnin imkanlarıyla zorlayan, sanatı adeta yaşayan sanat tarihinin en cesur sanatçılarından biri. 1946 yılında Sırbistan’da doğan sanatçı, 1960’larda ortaya çıkan "Vücut Sanatı" akımının önemli temsilcisi olan Marina Abromavic gösterdiği performansla alanında bir ilk.

1975 yılında Ulay‘la tanışan Marina, sanat hayatına getirdiği yeniliklerle birlikte aşık olacağı adamı da bulmuştu. Yirmi sene boyunca birlikte yaşayan ve çalışan Marina ve Ulay, bol bol seyahat ederek eserlerine deneyimledikleri her şeyi malzeme olarak kattılar. 1977’de sergiledikleri bir performansta dudaklarını birbirlerine yapıştırıp, boğazlarının yan tarafına yara bandı yardımıyla mikrofon yapıştırdılar ve birbirlerinin nefeslerini içlerine çekerken çıkardıkları sesi bu mikrofonlar yardımıyla kaydettiler. Böylece Ulay ve Marina birbirlerine ait ve bir olduklarını kanıtlıyorlardı.