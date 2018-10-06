Herkese merhaba!

Hasret BAŞ BAFRA

HAYAL gücünü arttırır. Günümüzün hastalığı 'her şeyi unutuyorum'un en güzel ilacıdır. Hafızayı tazeler. Telefonumuzdan hızlıca baktığımız zaman aklımızda kalmayan ama belleğimizin kaydettiği yüzlerce fotoğrafı, gereksiz bilgileri bir kenara atar. Kendinizle baş başa kalmanızı sağlayarak, beyninizin muazzam bir şekilde çalışmasına da yardımcı olur.

Tabi böyle konuşmak kolay.

Sıkıcı bir kitapla karşılaşıp okumaya küsenler için.

'Okumayı sevmiyorsanız, doğru kitabı bulamamışsınız demektir.' Okumaya dair en sevdiğim söz. O kadar doğru ki! O zaman sizi daha ilk sayfasında kitaba hapsedecek bir roman öneriyorum. Sürükleyicilik kitabın konusundan çok yazarın dilinde gizlidir. Bu kitabı mutlaka okuyun pişman olmayacaksınız! Kitabın içeriğini arka yüzündeki yazıyla paylaşıyorum. Çünkü beni direk bu yazı bağladı. Nasıl olabilir diye öyle merak ettim ki kitap toplamda dört günde bitmişti...

Yazar: John Verdon

Sayfa sayısı: 475

Mark Mellery, posta kutusuna bırakılmış imzasız bir mektup alır.

Mektupta şöyle yazmaktadır: "Aklından herhangi bir sayı tut. 1 ila 1000 arasında herhangi bir sayı."

Mellbery öylesine 658 sayısını tutar.

Not şöyle devam etmektedir: "Sırlarını nasıl bildiğimi göreceksin. Küçük zarfı aç."

" Aldıklarını geri vereceksin

Vermiş olduklarını aldığım zaman

Biliyorum ne düşündüğünü,

Ne zaman uyuduğunu,

Nereye gittiğini,

Nereye gideceğini.

Seninle bir randevumuz var,

Bay 658."

Düşünebiliyor musunuz? O an bir sayı aklınızdan geçiriyorsunuz ve puf! Zarftan çıkıyor! Nasıl mümkün olabilir? Okuyun ve görün!