‘Hayatta Olmaz’da bir Alanya sevdalısı

FİLM, tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Alanya'da da gösterime giriyor. Uzun süredir Alanya’da yaşayan eski TRT spikerlerinden Ali Çaltılı ile Meral Çaltılı’nın oğlu olan ve yaz aylarını ailesiyle Alanya’daki evinde geçiren Emre Çaltılı, aynı zamanda Kanal D’de ekrana gelen Yaralı Kuşlar dizisinde de başrolde yer alıyor. ‘Küfürsüz komedi’ sloganıyla beyazperdeye bugün itibariyle gelecek olan filmin gösterimine, film ekibi ve oyuncuların yanı sıra, sanat ve cemiyet hayatından da ünlü isimler katıldı. Anadolu insanının sıcak ve samimi yönünü anlatan “Hayatta Olmaz” filminin oyuncuları, tam bir Alanya sevdalısı olduğunu her fırsatta söyleyen Emre Çaltılı’nın ricası üzerine Dim TV’ye filmin çekim sürecini anlattılar. Filmin aynı zamanda yönetmenliğini ve senaristliğini de yapan, Alanya’da yaşayan ve kendisini tam bir Alanya sevdalısı olarak tanımlayan Emre Çaltılı, tüm Alanyalıları bugün gösterime girecek filmi izlemeye davet etti.