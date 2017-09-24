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Haftanın Kitapları

Haftanın kitapları işte böyle derlendi

Haftanın Kitapları

Haftanın kitapları işte böyle derlendi

24 Eylül 2017 Pazar 17:57
Haftanın Kitapları
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SANAT hareketleri
Sanat Kitabı'… Bir şeyi sanat eseri yapan nedir? Eski Yunanlar ideal güzelliğe nasıl biçim verdi? Renk ruhu doğrudan etkiler mi? Bu kitap iki yüzden fazla eser üzerinden önemli sanat hareketlerini, temalarını ve üsluplarını araştırarak bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını inceliyor. (Alfa Yayıncılık)

sanat-kitabi

Bu kitap sizin için…
Mireille Guiliano'dan ‘Fransız Kadınları Yüzünü Gerdirmez'… Mireille Guiliano kıvrak zekası ve akıllıca tavsiyeleriyle her yaşta bakımlı olmanın ve kendini muhteşem hissetmenin sırlarını okurlarıyla paylaşıyor. (Doğan Novus)

fransiz-kadinlari

Öğrenme arzusu
İzzettin Çalışlar'dan ‘Oya Başak-Kahkahanın Derinliği'… Yazar kitabında, öğrenme arzusu kadar öğretme arzusu taşıyanlar için çağdaşlaşma yolunda sahip olmaları gereken paha biçilmez değerleri kaleme almış. (Remzi Kitabevi)

kahkahanin

Ne yapacağı bilinmez
Muallim Naci, ‘Mehmed Muzaffer Mecmuası'na roman içinde roman olarak başlar. Fakat ne yapacağını bir türlü bilemez. Önce Şeyh Galib ardından Azade Galib'den bahsederken araya bir sürü malumat sokar. (Everest Yayınları)

mehmed-muzafer

İlginç konu, akıcı anlatım
Kutsal Topaloğlu'dan ‘Tanrı'nın Temsilcileri'… Başarılı kurgu, ilginç konu, akıcı anlatım ve iyi tasvir edilmiş kişileriyle roman, okura heyecanlı bir macera yaşatıyor. (Bilgi Yayınevi)

tanrinin-tmsilcileri

İz bırakan her şey
Silvia Arsebük'ten ‘Dile Gelen Çizgiler'… Kitap atölye çalışmalarından yola çıkılarak oluşturuldu. Geçmişimizden, geleceğimizden, yaşam döngümüzden taşan ve bize bir şeyler katan duyguların, olayların ya da yaşamımızda iz bırakan her ne varsa onun dile gelişidir bu kitap. (Libros Kitap)

dile-gelen

Kederi ortada
Leopoldo Lugones'den ‘Tuzdan Heykel'… “Hiç kimse mutluluğu gizleyemez; gururlu ve ketum olmasına karşın Lugones'in kederi apaçık ortadaydı. Kırk yıl kadar önce, intihar ettiğini bana telefonla haber verdiklerinde üzüldüm ama şaşırmadım” -Jorge Luis Borges- (Kırmızı Kedi Yayınları)

tuzdan-heykel

Keyifli bir çalışma
Carlo Rovelli, 20. yüzyıl fizik biliminin temel meselelerine cezbedici bir yolculuk vaat ediyor. Basit anlatımıyla dünyayı büyüleyen, kırktan fazla dile çevrilen ve yayımlandıktan kısa süre sonra çok satanlar listelerinde birinci sıraya yerleşen ‘Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders', okur için de anlaşılır ve okuması keyifli bir çalışma. (Can Yayınları)

fizik-uzerine

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