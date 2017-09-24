Gripin Denizli’de sevenleriyle buluştu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Ak Vadi Festivali’nin ilk konserinde Gripin konser verdi. Denizli'nin en büyük parkı Ak Vadi’de düzenlenen festival Cuma günü öğleden sonra başladı. Dev oyun parkı, tiyatro, halk dansları, bando ve animasyon gösterilerinin yapıldığı festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, parkta çocuklar için kurulan ücretsiz oyun parkında doyasıya eğlendi.

GRİPİN BEĞENİ TOPLADI

Çok sayıda esnafın açtığı stantlardan alışveriş yapma imkanı bulan vatandaşlar Hacivat-Karagöz oyunu, halk dansları ve bando gösterileri ile keyifli zaman geçirdi. Festival gece yarısına kadar sürerken ilk günkü konser programında sevilen grup Gripin sahne aldı. Söylediği şarkılarla festivale renk katan grup kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.