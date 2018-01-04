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Gençleri tiyatro ile uyardılar

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından uyuşturucunun zararları, düzenlenen tiyatro oyunu ile öğrencilere anlatıldı

Gençleri tiyatro ile uyardılar

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından uyuşturucunun zararları, düzenlenen tiyatro oyunu ile öğrencilere anlatıldı

04 Ocak 2018 Perşembe 23:22
Gençleri tiyatro ile uyardılar
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UYUŞTURUCUYLA mücadele faaliyetleri kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından düzenlenen ve Alanya Kültür Merkezi’nde sunulan "Pembe aslında siyahtır" isimli tiyatro oyununa ilçede bulunan liselerden 640 öğrenci katıldı. Sergilenen oyunda 18 ve 20 yaşlarında biri zengin, biri fakir 2 gencin hatalarından dolayı nasıl hayatlarının karardığı ve ebeveynlerin nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Salonu dolduran öğrenciler ise oyunu ilgiyle izledi. 

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Alanya İlçe Emniyet MüdürlüğüDestekli Polislik Büro Amirliği
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