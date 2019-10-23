Gastronomi turu Gaziantep'te son buldu: Şahin ile Yücel buluştu

5 GÜNLÜK Gastronomi Çalışma Turu’nun Alanya etabının tamamlanması ile heyet tura Gaziantep’te devam etti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de eşlik ettiği tur, Gaziantep Zeugma Müzesi gezisi, tarihi atmosferi ile büyüleyici Bayazhan’da Gaziantep lezzetleriyle dolu akşam ile tamamlandı. Turun ikinci günü Çelebioğulları’nda Baklava workshowunun ardından Mutfak Müzesi, Hamam Müzesi gezileri ve Mutfak Sanatları Merkezi’nde Antep peynirli irmik helvası workshow ile son derece renkli şekilde gerçekleşti. Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Tahmis kahvede Türk Kahvesi molası verildi. Gaziantep yemek örnekleri ile öğle yemeği tamamlandı.

BAŞKAN YÜCEL GAZİANTEP’TEYDİ

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç’ın misafirperverliğinde yörenin meşhur yerel ürünleri nar ekşisi, kurutmalık cevizli sucuk, pestil üretimleri gerçekleştirilerek bilgi aktarımı sağlandı. Mutfak Mirası Alanya koordinatörleri ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ağırlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile gastronomi ve iki şehrin ortaklaşa yapabileceği pek çok proje hakkında görüşmeler yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada Alanya yöresel lezzetlerini ve ürünlerini uluslararası boyutta da tanıtma imkanı yakalanan “Gastronomi Çalışma Turu” ile Alanya’ya farklı bir bakış açısı kazandırıldığını, başka şehirler ile de gastronomi rotaları kuracaklarını belirtti.