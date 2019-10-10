Gastronomi Çalışma Turu başlıyor

Mazlume GÖKTAŞ

AKDENİZ Lezzetleri ile Antep lezzetlerinin aynı turda buluşması Türkiye’de bölgesel mutfak mirasının değerine dikkat çekecek. ‘Mutfak Mirası Alanya’ adı ile bilinen yerel ve yöresel gıda ürünlerini ve yöresel yemeklerini, şehrin mutfak kültürlerini tanıtımı için kurulan sistemin Alanya ile beraber dünya da 13 farklı ülkede, 44 bölgede 1502 üyesi bulunuyor. Türkiye’de ise ilk lisans hakkını Alanya Belediyesi alırken ikinci lisans hakkını da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi alarak sisteme dahil oldu.

ALANYA MUTFAĞINA SAHİP ÇIKIYOR

Türkiye’nin bir çok noktasında olduğu gibi kendine has dokusu ve kültürü olan Alanya mutfağının korunması, tanıtılması ve sürdürülebilir bir turizm değeri olarak hak ettiği yeri alması için Alanya Belediyesi’nin sürdürdüğü Mutfak Mirası Alanya Projesi, Alanya’nın sadece deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret olmadığını, mutfak kültürünün ve tarımsal faaliyetlerinin de hayatın bir parçası olduğunu dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden gelen yerli ve yabancı misafirlere, Alanyalılara ve yeni nesle aktarabilmeyi amaçlıyor.

34 KOORDİNATÖR ALANYA’DA BULUŞACAK

Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu kapsamında pek çok ülkeden 34 Culinary Heritage sistem koordinatörü ve teknik heyet hoş geldin yemeği ile bir araya gelecek.

Alanya mutfağına ait yöresel yemeklerin, yerel tarım ürünlerinin yetiştiriciliği ve ürünleri hakkında bilgilerin verileceği, şehrin belli noktalarında kurulacak lezzet duraklarında tadım yapacakları, bahçe gezileri ve gastro workshopların gerçekleştirileceği, köy yemekleri ve yeme içme geleneklerinin yaşatılacağı dolu dolu 3 günde Başkan Yücel’in de katılımı ile misafirler Alanya ile buluşturulacak.