Game of Thrones'un bir bölümü ... milyon dolar!

VARIETY tarafından onaylanan 8. sezonun her bölümün bütçesinin 15 milyon Dolar olacağı belirtildi. Önceki sezonlar içinn harcanan miktar ve daha fazlası için haberimize buyurun.
FİNAL SEZONUNDA DEV BÜTÇE
Geride bıraktığımız Game Of Thrones’un bazı sezonları için sezon başına harcanan paralardan bahsetmek gerekirse 1. Sezon bölüm başına 6 milyon dolar, 2. Sezon bölüm başına 5 milyon dolar para harcadı. Son sezonun bölüm başı harcanan para ise 10 milyon dolardı.
Buna ek olarak, yapılan açıklamada kalan altı bölümün üç yönetmen tarafından işleneceği de doğrulandı. “Hardhome” ve “Battle of the Bastards” gibi önemli savaş bölümlerini yöneten Miguel Sapochnik… “Kırmızı Düğün”, “Castamere Rains” de dahil olmak üzere altı bölüm yöneten David Nutter; ve son olarak birlikte yaratıcılar David Benioff ve DB Weiss final sezonunu yönetecek yönetmenler olacak.
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