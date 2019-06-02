‘Fındıkkıran’ mest etti

ALANYA Belediye Tiyatrosu’nun yeni çocuk oyunu Bir Yılbaşı Rüyası (Fındıkkıran) Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) ilk gösterimini yaptı. Yaşları 5 ile 13 arasında değişen 50 çocuğun rol aldığı gösteri, seyirciden büyük alkış aldı. Dünyanın farklı ülkelerinden 16 farklı dans sergileyen çocuklar, kostümleriyle de göz kamaştırdı.

ALANYA’DA 50 ÇOCUKTAN MUHTEŞEM GÖSTERİ

Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimince verilen tiyatro eğitiminin sonucunda bu yıl Çaykovski’nin eserinden farklı bir bakış açısıyla Nilbanu Engindeniz tarafından sahneye uyarlanan Bir Yılbaşı Rüyası (Fındıkkıran) ilk gösterimini yaptı. 8 ay süren büyük bir emek ve çalışma sonucunda 50 çocuk tarafından sahnelenen muhteşem oyun, hem çocuklar hem de aileler tarafından zevkle izlendi.

Yönetmenliğini Nilbanu Engindeniz ve Anıl Türkmener’in yaptığı oyun, sahne başarısı kadar kostüm açısından da seyirciden takdir topladı.

Gösterinin sonunda oyunda rol alan tüm çocuklara teşekkür belgesi verildi. Çocuklara teşekkür belgelerini, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Meclis Üyesi Emine Çalış ve Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal verdi. İzleyemeyenler için oyun önümüzdeki sezonda da sahnelenmeye devam edecek.