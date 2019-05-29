Fındıkkıran Alanya'da prömiyer yapacak

ALANYA Belediye Tiyatrosu Çocuk Birimince her yıl yapılan tiyatro eğitiminin sonucunda bu yıl sergilenecek oyun Çaykovski’nin eserinden farklı bir bakış açısıyla Nilbanu Engindeniz tarafından uyarlanan Bir Yılbaşı Rüyası oyunu. Oyun, yarın ilk temsili ile çocuklarla buluşacak. Yaşları 5 ile 13 arasında değişen 50 çocuğun rol aldığı oyunun yönetmenleri Nilbanu Engindeniz ve Anıl Türkmener. Oyun yarın saat 11.00’de ve 1 Haziran’da saat 14.00’te, Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Önümüzdeki tiyatro sezonunda da devam edecek oyunda, birbirinden farklı tam 16 dans yer alıyor. Provasının 8 ay sürdüğü oyuna ilgi şimdiden büyük. İzleyemeyenler için oyun önümüzdeki sezonda da sahnelenecek.