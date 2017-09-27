Festivalde Alanya yemekleri tanıtıldı

ALANYA Belediyesi’nin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dahil olduğu ve yürüttüğü 'Culinary Heritage Europe Sistemi'nin bu yılki gözden geçirme toplantısı Polonya’nın Poznan şehrinde gerçekleştirildi. Mutfak Mirası Alanya olarak bir yıl içerisinde yapılan çalışmalarının masaya yatırıldığı Avrupa sistem koordinatörlerinin katıldığı toplantıya Alanya Belediyesi’nden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş katıldılar. Sistem koordinatörleri ve bölgelerden gelen üye işletmelerin karşılıklı görüş alışverişi ve teknik gezilerin yapılması ile başlayan toplantıya 14 ülkeden temsilciler katıldı.

'EN İYİ ŞEKİLDE TANITTIK'

Toplantıda Alanya Belediyesi adına bir sunum yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, bir önceki yıla ait verileri değerlendirerek, sisteme ait yenilemelerin yapılması ile yıllık planların ve örnek uygulamaları anlattı. Alanya’yı ve mutfak mirasını en iyi şeklide tanıttıklarının altını çizen Erdoğmuş, "Alanya'mızın yöresel yemekleri ile birçok etkinliğini toplantıya katılanlara görsel sunumda anlattık. Alanya Belediyesi olarak ilk kez katıldığımız bu festivalde mutfak mirasımızı en iyi şekilde tanıttık" dedi.

3 gün süren programın ardından Poznan Belediye Başkanı'nın özel davetine katılan Alanya koordinatörleri Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in adına hediye takdiminde bulundular.