Fazıl Say'ın ezan hassasiyeti herkesi mest etti

Ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say, ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Temmuz ayındaki Seoul turnesine özel hazırlanan repertuarı Açıkhava dinleyicileriyle buluşturdu. Chopin, Beethoven , Satie gibi büyük ustaların eserlerini kapsayan repertuvarda ART of Piano adı altında kendi eserlerinden oluşan bir seçki de yer aldı.

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