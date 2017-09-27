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Emrah Karaduman, Aleyna Tilki için gün sayıyor

Aranjör ve DJ Emrah Karaduman, 10 ay sonra Aleyna Tilki’nin yasaklarının kalkarak beraber sahne alacaklarını açıkladı

Emrah Karaduman, Aleyna Tilki için gün sayıyor

Aranjör ve DJ Emrah Karaduman, 10 ay sonra Aleyna Tilki’nin yasaklarının kalkarak beraber sahne alacaklarını açıkladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 16:03
Emrah Karaduman, Aleyna Tilki için gün sayıyor
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BODRUM'UN ünlü mekanlarından birinde sahne alan Emrah Karaduman çaldığı parçalarla yerli ve yabancı turistleri bir an olsun yerinde durdurmadı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlemeye geldiği Karaduman birçok sanatçının hit parçalarını çalarak eğlenmeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

SEVGİLİ DEĞİL ARKADAŞIZ

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emrah Karaduman, muhabirlerin ‘Aleyna Tilki ile sevgili misiniz?’ sorusuna “Aleyna ile arkadaşız ve işimizden dolayı çok fazla sık sık görüşüyoruz. Şu anda Aleyna'ya bir single hazırlıyoruz. Kendi projesi ona odaklandık. Fikir alışverişlerimiz de oluyor sürekli. Çok sık göreceksiniz zaten bizi” şeklinde konuştu.

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AMELİYAT OLACAK

Geçtiğimiz ay Eskişehir’de bir eğlence merkezindeki programı için giden DJ Emrah Karaduman arkadaşı kaldıkları otel önünde bıçaklı saldırıya uğramıştı. Aleyna Tilki’nin hayranı olduğunu söyleyen şahıs Karaduman'ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı. Küçük bir operasyon geçiren Karaduman yeniden sahnelere göndü. Bıçaklı saldırı sonrasından iyileştiğini söyleyen Karaduman “şu anda sağlık durumun çok iyi. Doktorlarda hızla iyileştiğimi söylüyor. Bu ayın sonunda minik bir operasyonumuz daha olacak ondan sonra tamamen iyileşeceğim. Küçük bir ameliyat kaldı işte. Doktorlar kontrol etmek istiyor iyileşmiş miyim diye. Ama ben kendimi oldukça iyi hissediyorum. Hatta sahnede zıplıyorum bile” söyledi.

HADİSE DAMGA VURACAK

Hadise için bir şarkı ve aranje yaptığını da açıklayan Karaduman “İşlerimin arasından bir yandan da Hadise'ye aranje yapıyorum kendi bestem aynı zamanda. Şu anda bitmek üzere. Hadise'nin de yaz ortasından yada başında albümü çıkacak. Güzel bir şarkı verdik Hadise'ye sözleri Gökhan Şahin'e ait. Beste ve aranjesi ise bana ait. Hit bir parça diyorum mükemmel bir parça. Prenses adlı parça gibi bir şarkı bu da onun gibi tutacak bir şarkı” dedi.

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10 AY SONRA YASAK BİTİYOR

Yaşı küçük olduğu için birçok kez tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin 10 ay sonra sahne yasağının kalkacağını söyleyen Karaduman “Aleyna Tilki yaş sorunu 9 veya 10 ay sonra bitiyor ardından beraber sahnelere çıkmaya başlayacağız. 18 yaşına girdikten sonra yasaklar kalkıyor ve rahat rahat sahnede performans sergileyeceğiz beraber. Yasak olayına gelirsek eğer herkes aynı şeyi söylüyorsa doğrudur. Demek ki eğlence mekanlarında sahneye çıkmaması gerekiyor. Herkes sağlığını düşünüyor ki söylüyorlar. Zaten artık 1 sene kadar bir zaman kaldı. Aleyna birazcık dişini sıkacak. Ondan sonra beraber sahnelerdeyiz” ifadelerini kullandı. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Emrah KaradumanAleyna Tilki
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