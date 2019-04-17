El emeği eserler görücüye çıktı

MAHMUTLAR Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılış töreni dün gerçekleştirildi. Serginin açılışını, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i temsilen katılan Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, STK temsilcileri ve davetlilerle birlikte yaptı. Kurslarla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, “Her yıl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çeşitli dallarda kurslar düzenliyoruz. Kurslar sayesinde ev hanımlarımız yaptıkları el sanatlarını satarak hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de meslek ediniyor” dedi. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda Mahmutlar ve Kestel mahallelerinde bulunan atölyelerde toplam 503 kursiyerin farklı alanlarda eğitim aldığını hatırlatan Kültür Müdürü Hacıkura, açılan sergide ise 350 kursiyerin değerli eserlerinin yer aldığını söyledi.