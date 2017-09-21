Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ebru öğrenmek için Letonya’dan Türkiye’ye geldiler

Dünya çapında büyük ilgi gören ebru sanatını öğrenmek için 14 kişilik bir kafile Letonya’dan Türkiye’ye geldi

Ebru öğrenmek için Letonya’dan Türkiye’ye geldiler

Dünya çapında büyük ilgi gören ebru sanatını öğrenmek için 14 kişilik bir kafile Letonya’dan Türkiye’ye geldi

21 Eylül 2017 Perşembe 10:15
Ebru öğrenmek için Letonya’dan Türkiye’ye geldiler
banner404

SU üzerine çeşitli teknikler ile desenler oluşturularak kağıt veya kumaş üzerine bu desenleri aktarma sanatı olan ebru, bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Ebru sanatını öğrenmek ve uygulamak için Letonya’dan 15 kişilik bir grup Balıkesir’in Edremit ilçesine gelerek eğitim almaya başladı.
Kültürel tur kapsamında gerçekleşen eğitimde, kursiyerlere ebru sanatı ve teknikleri konusunda bilgi verildi ve uygulama yapma imkanı sunuldu.
Letonyalı kadınlara eğitim veren Zülkif Bozbek, “Bugün atölyemizde Letonya’dan gelen 14 misafirimiz var. Onlarla kağıt üzerine ve kumaş üzerine çalışma yapıyoruz. Bir günlük bir çalışma, umarım keyif alırlar” dedi.
Eğitime katılan Eva Voldina ise “Biz Letonya’dan geldik. Akçay’da bir kamp yapıyoruz. Biz bugün Ebru kursu almaya geldik. Ebru yapıyoruz. 15 gün burada kalacağız” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SuTekniklerDesenlerKağıtKumaşEbruLetonyaEbru Sanatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Tiyatronun usta isimleri Alanya'ya gelecek
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı
Alanyalı yazarın 'Yörük Hikayeleri' kitabı çıktı
Manavgatlı kadınlar yarıştı
Manavgatlı kadınlar yarıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim