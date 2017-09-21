Ebru öğrenmek için Letonya’dan Türkiye’ye geldiler

SU üzerine çeşitli teknikler ile desenler oluşturularak kağıt veya kumaş üzerine bu desenleri aktarma sanatı olan ebru, bütün dünyada büyük ilgi görüyor. Ebru sanatını öğrenmek ve uygulamak için Letonya’dan 15 kişilik bir grup Balıkesir’in Edremit ilçesine gelerek eğitim almaya başladı.

Kültürel tur kapsamında gerçekleşen eğitimde, kursiyerlere ebru sanatı ve teknikleri konusunda bilgi verildi ve uygulama yapma imkanı sunuldu.

Letonyalı kadınlara eğitim veren Zülkif Bozbek, “Bugün atölyemizde Letonya’dan gelen 14 misafirimiz var. Onlarla kağıt üzerine ve kumaş üzerine çalışma yapıyoruz. Bir günlük bir çalışma, umarım keyif alırlar” dedi.

Eğitime katılan Eva Voldina ise “Biz Letonya’dan geldik. Akçay’da bir kamp yapıyoruz. Biz bugün Ebru kursu almaya geldik. Ebru yapıyoruz. 15 gün burada kalacağız” dedi.