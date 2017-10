Dünya sinemasının ustaları Antalya'da buluşuyor!

FESTİVALİN resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Resmi seçkisi, seçkin jürisi ve güçlü içeriği ile ulusal ve uluslararası sinema endüstrisinin ilgi odağı olan 54. Uluslararası Antalya Film Festivali, dünya sinemasının ustalarını bir araya getirecek.

Festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin dünyaca ünlü ve ödüllü yönetmenleri, festival boyunca Antalya'da olacak.

Tamamı Türkiye'de çekilen Türkiye-Bosna ortak yapımı "Never Leave Me" filminin Saraybosnalı yönetmeni,dünyanın en saygın kadın sinemacılarından Aida Begic ; 2017 Un Certain Regard Jüri Özel Ödüllü"April's Daughter" filminin daha önce pek çok festivalden ödül alan dünyaca ünlü Meksikalı yönetmeni Michel Franco;"Redoutable" filminin Akademi Ödülü sahibi Fransız yönetmeni Michel Haznavicius; Türk-Ürdün ortak yapımı ilk film olan "Misafir" in Türk yönetmeni Andaç Haznedaroğlu; ; "The Florida Project" filminin ödüllü Amerikalı yönetmeni Sean Baker;"Angels Wear White" filminin Çinli yönetmeni Vivian Qu; Gürcistan yapımı "Scary Mother" filminin yönetmeni Ana Urushadze; "Zor Bir Karar" filminin Türk yönetmeni Ender Özkahraman; ; Vincent van Gogh'un hayatını ve gizemli ölümünü konu alan merakla beklenen animasyon filmi "Loving Vincent" ın yönetmenleri Dorota Kobiela ve Huch Welchman Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof 'un 2017 Un Certain Regard Ödülü sahibi "A Man of Integrity" filmi; Çinli yönetmeni Ai Wei Wei "Human Flow" filmi; Naomi Kawase'nin 2017 Cannes Film Festivali'nde Ekümenik Jüri Ödülü'nü alan "Radiance" filmi ve Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki 2017 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü alan "The Other Side of Hope" filmi de resmi seçki de yer alan ve merakla beklenen diğer filmler.