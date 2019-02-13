'Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

SEHER Yıldızı Türk Halk Müziği Topluluğu, 8 Mart'ta vereceği yılın ilk konserine hazırlıklarını Muratpaşa Belediyesi Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde sürdürüyor. Topluluk ilk konserini Konyaaltı'ndaki özel bir okulda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde verecek. Serap Yıldırım'ın oluşturduğu topluluk, konserde kadın temalı türküleri seslendirecek. Şef Serap Yıldırım, Nermin Altınkaya, Selma Gür, Hanife Dikmen, Gülay Kahveci, Emine Güngör Yüksek, Songül Gündüz, Salih Zeki Teke, Pınar Halaç'tan oluşan 'Seher Yıldızı Türk Halk Müziği Topluluğu', konser de zihinlerde yer etmiş 'Eledim Eledim Höllük Eledim', 'Ümmü Gelin', 'Bebek', 'Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma', 'Elazığ'ın Uzun Çarşısı', 'Allı Gelin' adlı ve daha birçok türküleri yorumlayacak. Müjdat Asurer -İsmet Doyduk ve arkadaşlarından oluşan saz heyetinin eşlik edeceği topluluk, ikinci konserini ise 23 Mart Cumartesi günü Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde verecek.