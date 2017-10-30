Duayen, eserleriyle anılacak

TİYATRO sezonu boyunca hemen her akşamını bir salonda geçirerek izlediklerini yıllarca seyircilerle paylaşan, yazdığı eleştirileri daha sonra kitaplaştırarak tiyatro belleğinin oluşmasına katkıda bulunan Üstün Akmen, çok sevdiği sahne sanatlarından örnekler, şarkılar, şiirler ve keyifli anekdotlarla anılacak. Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ‘Ustalara Saygı’ başlıklı etkinlikler kapsamında gerçekleşecek anma tören, Akatlar Kültür Merkezi’nde, bugün saat 20.00’den itibaren takip edilebilecek.

Faruk Şüyün'ün hazırladığı Üstün Akmen’in ‘sahne aşkı’na saygı gecesine, Akmen’in daha önce defalarca izleyip yorumladığı sanatçıların yanı sıra edebiyatçı dostları da katılacak. Eleştirmenliğinin yanı sıra yazar ve müzisyen olarak da sanatla iç içe olan Üstün Akmen’in seyircilere daha yakından tanıtılacağı akşamın sunuculuğunu ‘Gülgün Feyman' üstlenecek.

DUAYEN İSMİN DOSTLARI DA KATILACAK

‘Ustalara Saygı’da Genco Erkal ve Tülay Günal piyanist Yiğit Özatalay ve viyolonsel yorumcusu Deniz Doğangün, Atilla Atasoy piyanist Mine Mucur, Adil Akbaşoğlu piyanist Mine Mucur, Adil Akbaşoğlu piyanist Çelik Kasapoğlu, Hüseyin Likos piyanist Yuliya Bapova eşliğinde sahne alacaklar… Geceye Çiğdem Erken, Recep Aktuğ, Selçuk Yöntem, Ataol Behramoğlu, Tamer Levent, Orhan Alkaya gibi isimler de katılacak ve şiirler okuyacak. Ayrıca Zihni Göktay, Atilla Dorsay, Zeynep Oral, Ragıp Ertuğrul, Ali Onaran da gecede sahne alacak… Kaan Erkam ise Üstün Akmen gecesine bir sürprizle katılacak.