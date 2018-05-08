Dream Of Color Fest için geri sayım

Dream of Color Fest etkinlikleri boya savaşıyla sınırlı deği. DJ canlı performans müzik eşliğinde dans şovu, yarışmalar, hediye çekilişleri, oyun parkuru yarışmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Festival süresince Özgün Karlıdağı, Thick & Slm, N3K, Ege Güner, Stablehe ADS ve Emrah İş canlı müzik performanslarıyla davetlileri müziğe, dansa ve eğlenceye doyuracak.

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